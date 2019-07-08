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Başpehlivan Gürbüz, hamam geleneğini bozmadı

17 dakika önce

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan ve 6 yıl aradan sonra altın kemeri yeniden boynuna takan Ali Gürbüz, 'hamama gitme' ritüelini bozmadı.

Başpehlivan Gürbüz, hamam geleneğini bozmadı, System.String[]
Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan ve 6 yıl aradan sonra altın kemeri yeniden boynuna takan Ali Gürbüz, 'hamama gitme' ritüelini bozmadı.
Edirne'de gerçekleştirilen 658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen senenin şampiyonu Orhan Okulu'yu yenerek şampiyon olan Ali Gürbüz, 'geleneksel hamam yürüyüşü' yaptı. Sarayiçi'nden faytona binip ayrılan Gürbüz, bir süre sonra faytondan inip yürüyerek kent merkezine ulaştı. Kent merkezinde vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Gürbüz, zorlu ve yorucu geçen iki günün ardından soluğu hamamda aldı. Altın kemer yolunda 6 kez rakiplerini dualı çayıra yatıran Gürbüz'ü bu kez hamam tellağı hamam taşına yatırdı.
Selimiye Camii yanında bulunan Tarihi Mezit Bey Hamamı'na giden Gürbüz, köpük banyosu eşliğinde iki zorlu günün yorgunluğunu attı. Gürbüz, burada yaptığı açıklamada 2 gün boyunca savaşarak altın kemeri hak ettiğini belirtip kemeri aynı ismi taşıyan babası ve oğlu Recep Gürbüz'e hediye ettiğini söyledi. Öte yandan Gürbüz, 31 yıl önce başpehlivanlık şampiyonu olan babası Recep Gürbüz'ün o yıl aynı hamama gittiği için söz konusu hamamı tercih ettiğini söyledi.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:33 Kaynak: DHA
Kırkpınar, Edirne, Spor
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