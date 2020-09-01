Başpehlivan Hakkı Aygün sokak ortasında öldürüldü - Son Dakika

Başpehlivan Hakkı Aygün sokak ortasında öldürüldü

ANTALYA'da yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün (25), sokak ortasında tabancayla öldürüldü.

Başpehlivan Hakkı Aygün sokak ortasında öldürüldü, System.String[]

ANTALYA'da yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün (25), sokak ortasında tabancayla öldürüldü. Cinayet zanlısı U.Ç.S. (20), suç aleti tabancayla polise teslim oldu. Aygün, 2 yıl önce de bir barda çıkan tartışma sonrası uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Olay, saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi, Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün seyir halindeki otomobilini durduran kişi, ardından tabancayla göğüs bölgesine ateş etti. Saldırgan olay yerinden ayrılırken, görgü tanıkları 112'yi aradı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Hakkı Aygün, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Başpehlivan Aygün'ün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden U.Ç.S. adlı kişi, suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu.

Hakkı Aygün, 24 Mart 2018 tarihinde de Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavga sonrası silahlı saldırıya uğramış, Aygün ve yanındaki güreşçi arkadaşı yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor. SALDIRI ÖNCESİ PAYLAŞIMHakkı Aygün'ün, silahlı saldırıya uğramadan birkaç saat önce, otomobilinde 'Demedim mi Merdo vururlar seni' şarkısını dinlediği anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.'ÖNCEKİ SALDIRIYLA BAĞLANTILI' İDDİASIAntalya'da, sokak ortasında tabancayla vurulan, yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün cenazesi, adli tıptaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi alan akrabası Bayram Tıraş, Aygün'ün 2 yıl önce meydana gelen kavgada bir kişi tarafından ayağından vurulduğunu belirterek, saldırıyla ilgili şüphelinin bir süre kaldığı cezaevinden geçen yıl tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiğini söyledi. Tıraş, Aygün'ü öldüren kişinin önceki saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tarafından azmettirildiğini öne sürerek, "Bu çocuk, yeğenimizi arayarak 'Seni, vuran beni dövdü. Karakola gidip şikayetçi olacağım' demiş. Önce karakola gitmişler, şikayetçi olmuş sonra otomobilden inerken yeğenim buna yemek yemesi için 100 lira vermiş. O da araçtan inince dönerek, 3 el ateş ediyor. Gençlerin bu yaşta ölmesi; yazık, günah" dedi. Hakkı Aygün'ün cenazesi, Kırcami'deki mezarlıkta öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. 2 YIL ÖNCEKİ SALDIRI

Hakkı Aygün'ün silahla yaralandığı ilk olay, 24 Mart 2018'de saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki kafenin bahçesinde meydana gelmişti. Yavuz T., iddiaya göre, husumetli olduğu yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye gitmişti. Kafe bahçesinde konuşmaya başlayan taraflar arasında kavga çıkmıştı. Olayın büyümesi üzerine Yavuz T., üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı'ya ateş etmişti. Çeşitli yerlerinden yaralanan güreşçiler, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra götürüldükleri hastanelerde tedaviye alınmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan Yavuz T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hakkı Aygün ile Mehmet Ali Avcı'yı kafede tabancayla vuran Yavuz T., olaydan 1 ay sonra ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Hakkı Aygün, Muratpaşa, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Başpehlivan Hakkı Aygün sokak ortasında öldürüldü - Son Dakika Spor

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