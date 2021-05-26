Başpehlivan Kara Ali unutulmadı - Son Dakika

Ahmet Güzel tarafından lokma döktürülen buluşmada, Başpehlivan Kara Ali için dualar okundu, anılar paylaşıldı. Örnekköy sakinlerinden Aslı Kurt Başkan Tugay'a Kara Ali'nin fotoğrafını armağan etti.

Tugay " Makedonya'dan Karşıyaka'mıza göçen bir ailenin çocuğu, Örnekköylü Ali Çelik (Kara Ali), 2 kez kazandığı Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanı ile adını Karşıyaka tarihine altın harflerle yazdırdı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. Etkinliğe katılan vatandaşlar da "Başpehlivan Kara Ali'yi unutmadığınız ve her zaman biz Örnekköy sakinlerinin yanında olduğunuz için teşekkürler" diye konuştu.