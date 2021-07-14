Başpehlivan Koç'a görkemli karşılama

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ikinci olan Başpehlivan İsmail Koç, görkemli bir tören ile karşılandı.

Başpehlivan İsmail Koç Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'nde Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür Hakan Çalen tarafından.

Edirne'de 9-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde adını finale yazdırarak Başpehlivanlık kategorisinde finale çıkan Trakya Birlik Genel Müdürlüğü Başpehlivanı İsmail Koç, rakibi Ali Gürbüz ile Başpehlivanlık mücadelesi verdi. Oldukça çekişmeli geçen mücadele sonrasında rakibine yenilen Trakya Birlik Başpehlivanı, 2. olarak kürsüde yerini aldı.

Yapılan ödül töreninde Yönetim Kurulu, Başpehlivan İsmail Koç'a ödüllerini takdim ettiler. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, "İsmail Koç'un Trakya Birlik Genel Müdürlüğü Başpehlivanı olarak bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde yaptığı birbirinden çekişmeli karşılaşmalar sonrasında, finale yükselmesinden dolayı çok mutluyuz. Birliğimiz ve ortaklarımız adına bizlere bu gururu yaşattığı için Başpehlivanımıza teşekkür ediyoruz. Gelecek yıllarda bu başarıyı daha da ilerilere taşıyarak Trakya'da olmayan altın kemeri camiamıza kazandıracağına olan inancımız tamdır" dedi.

Törenin ardından Yönetim Kurulu, kurum ortakları ve personeli ile hatıra fotoğrafı çektiren İsmail Koç, sevgi gösterileri eşliğinde uğurlandı.

(Mehmet Basmacı/İHA)