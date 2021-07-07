Trakya Birlik Spor Kulübü başpehlivan Koç ile sözleşmesini uzattı

Trakya Birlik Spor Kulübü, başpehlivan İsmail Koç ile sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, genel müdürlükte düzenlenen imza törenine Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen, başpehlivan İsmail Koç ve antrenör Ahmet Yavuz katıldı.

Çalen, imza töreninde, İsmail Koç ile sözleşmeyi 2023 yılına kadar uzattıklarını belirtti.

Koç'un 3 yıldır Trakya Birlik Spor Kulübü pehlivanı olduğunu aktaran Çalen, "Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri düzenlenemedi. Bu yıl 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kurumumuzu 'baş' boyda temsil edecek olan başpehlivanımız ile sözleşmemizi 2023 yılına kadar uzattık, inşallah hedefimiz bu yıl İsmail'i kürsüde görmek. Hakkımızda hayırlısı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Koç da salgın sürecinde kendisine destek olan kulübüne teşekkür ederek Kırkpınar'da hedefinin kürsü yapmak olduğunu vurguladı.