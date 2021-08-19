Başpehlivan Mahmut Kavakçı, er meydanına jübile maçıyla veda edecek - Son Dakika

Ulusal ve uluslararası arenalarda birçok müsabakaya başarıyla imza atan başpehlivan Mahmut Kavakçı, 35 yıldır çıktığı er meydanına jübile güreşiyle veda edecek.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ünlü pehlivanların katılımıyla 28 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00'da Selman Dede Er Meydanı'nda yapılacak organizasyona vatandaşlar davet edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yetişen önemli sporculardan biri olan "kündeci" lakaplı başpehlivan Mahmut Kavakçı için de jübile güreşleri düzenlenecek.

Çok sayıda ünlü pehlivanın katılımıyla Hendek ilçesinde Selman Dede Mesire Alanı'nda düzenlenecek organizasyon, 28 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak.

Açıklamada, "Hendek'imizi ve şehrimizi güreş alanında gururla temsil eden ilçemizin önemli değeri Mahmut Kavakçı, Türkiye Güreş Federasyonunun belirlediği kurallar gereği 45 yaş sınırı nedeniyle ata sporumuz yağlı güreşlere son noktayı koyacak. Belediyemizin destekleriyle Selman Dede Er Meydanı'nda yapılacak olan jübile güreşiyle Mahmut Kavakçı'ya en anlamlı ödül verilmiş olacaktır. Bu etkinlikte birçok güreşçi de er meydanında güreşecek." ifadelerine yer verildi.