Başpehlivan Orhan Okulu: Kırkpınar için antrenmanlarımız devam ediyor - Son Dakika

Başpehlivan Orhan Okulu: Kırkpınar için antrenmanlarımız devam ediyor

Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu, memleketi Antalya'nın Kumluca ilçesinde hocası Kemal Yılmaz kontrolünde yağlı güreş antrenmanlarına sürdürdü.

Başpehlivan Orhan Okulu: Kırkpınar için antrenmanlarımız devam ediyor, System.String[]

Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu, memleketi Antalya'nın Kumluca ilçesinde hocası Kemal Yılmaz kontrolünde yağlı güreş antrenmanlarına sürdürdü.

Orhan Okulu, "Kırkpınar'ın olup olmayacağı belli değil. 3 Temmuz'da federasyonumuz bir açıklama yapacak. Açıklamalar sonucunda Kırkpınar'ın olacağını umut ediyoruz. Kırkpınar'a antrenmanlarımız devam ediyor" dedi.

Başpehlivan Orhan Okulu ile birlikte başpehlivanlar Tanju Gemici, Ramazan Bircan, Hasan Cengiz, Ali Altun, baş altında Şahin Bilici, Hasan Güzeller, Davut Cansev, Mustafa Okulu, küçük orta büyük boyda Seçkin Duman ve alt yapıda birçok pehlivan antrenman yapıyor.

İlk defa yağlı antrenman yaptıklarını belirten Orhan Okulu, "Pandemi sürecinde zorlu şartlar altında antrenmanlar yaptık. Evimizde ve doğada kendi zor imkanlarımızla antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Şimdi pandemi süreci azaldı. İlk yağlı antrenmanlarımıza başladık. Kırkpınar'ın olup olmayacağı belli değil. 3 Temmuz'da federasyonumuz bir açıklama yapacak. Açıklamalar sonucunda Kırkpınar'ın olacağını umut ediyoruz. Kırkpınar'a antrenmanlarımız devam ediyor" dedi.

Antrenör Kemal Yılmaz, "Yaklaşık 3 aydır pandemiden dolayı güreşlerimiz olmuyor. Tabii ki önce sağlık diyoruz. Ata sporumuz için 7- 8 aydır bu çocuklar antrenman yapıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah federasyonumuz, bilim kurulu ve Sayın Bakanımızın da onayıyla tedbirler alınarak Kırkpınar ve Kumluca, Elmalı ve Kurtdere güreşleri olacak diye düşünüyoruz. Onun için de biz antrenmanımız hiç bırakmadık. Hep kamp ortamındayız. Bu süreçte sosyal mesafe çok önemli. Hep beraber aynı otelde kalıyoruz. Aynı ortamdayız. Dışarıdan kimseyi almıyoruz. Hep beraber çalışıyoruz. Biz hazırız Kırkpınar'a, federasyon başkanımızın da dediği gibi 3 Temmuz'dan sonra güreşlerin başlayacağını düşünüyorum. Öncelikle sağlık. Türkiye ve dünya da iyiye gidiyor. İnşallah o zamana kadar da daha güzel sonuçlar çıkacak. 3 Temmuz'da güzel kararlar çıkacak diye düşünüyorum. Bizde 5 başpehlivanımız var. Orhan Okulu ile birlikte başpehlivan Tanju Gemici, Ramazan Bircan, Hasan Cengiz, Ali Altun, baş altında Şahin Bilici, Hasan Güzeller, Davut Cansev, Mustafa Okulu, küçük orta büyük boyda Seçkin Duman ve alt yapıda birçok pehlivanımız ile yaklaşık 15 kişi antrenman yapıyoruz" diye konuştu.

- Antalya
Kemal Yılmaz, Kırkpınar, Kumluca, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Başpehlivan Orhan Okulu: Kırkpınar için antrenmanlarımız devam ediyor - Son Dakika Spor
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