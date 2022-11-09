Dün akşam saat 22.30 sıralarında İzmir - Ankara karayolu Yedi Eylül Parkı Kavşağında seyir halinde olan Menderes Saltık (31) yönetimindeki otomobil, 7 Eylül Parkı Kavşağı'ndan İzmir yönüne dönen Sertan Sevinç (43) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Menderes Saltık ile otomobilde bulunan Harun Çetin (29) ve Tugay Dinçtürk (30), araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince Turgutlu'daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tır sürücüsü Sertan Sevinç ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Menderes Saltık'ın, 8 Ekim'de memleketi Turgutlu'da düzenlenen Yörük Mehmet Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlığa ulaştığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da başpehlivanın kullandığı otomobil tıra çarptı: 3 yaralı - Son Dakika