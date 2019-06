- Başpehlivanlar Balaban ve Gürbüz'ün hedefi finalde karşılaşmak İsmail Balaban ve Ali Gürbüz Kırkpınar 'da Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü adına güreşecekİki sporcunun hedefi finalde karşılaşarak altın kemeri Antalya'ya getirmekANTALYA - Antalya'nın iki önemli başpehlivanı İsmail Balaban ve Ali Gürbüz, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü adına mücadele edecek. İki sporcunun hedefi finalde karşılaşarak altın kemeri Antalya'ya getirmek.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek , Antalya Kültür Merkezi'ndedüzenlediği basın toplantısında başpehlivanlar İsmail Balaban, Turan Balaban, Ali Gürbüz ve antrenör Hasan Aydın 'ın artık ASAT Spor Kulübü adına ter dökeceklerini söyledi. Antalya'nın her zaman ata sporuyla adından söz ettiren bir il olduğunun altını çizen Böcek, kürsüde en az bir Antalyalı sporcunun olduğunu kaydetti.25 yıllık siyasi hayatında güreşe her zaman destek verdiğinin altını çizen Başkan Muhittin Böcek, "Sporu siyaset üstü gördük. Bütün belediye başkan arkadaşlarımın düzenlediği güreşlere katıldık. Bugüne kadar beraber olduğumuz, 'manevi evladım' dediğim İsmail Balaban ikiz kardeşi Turan Balaban ve Ali Gürbüz, ASAT Spor Kulübü adına güreşlerine devam edecekler. Tarihi Kırkpınar'da inşallah altın kemeri Antalya'mızın olacak. Bütün güreşçi kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi."İkimiz final yaparız"Başpehlivanlardan Ali Gürbüz, Başkan Böcek'in uzun yıllardır güreşe destek verdiğini belirterek, "Bu dönemde de birlikte çalışacağız. İnşallah İsmail ve Turan kardeşlerimle güzel başarılar elde ederiz. Çalışmalarımız devam ediyor Kırkpınar'a az bir zaman kaldı. Hedefimiz budur. Altın kemer için Kırkpınar'a gideceğiz. Kemeri ben alamazsam İsmail alsın. İnşallah ikiniz finalde denk geliriz" diye konuştu."Altın kemer hedefi"İsmail Balaban ise Başkan Böcek'e teşekkür ederek, " 2008 yılından bu yana birlikte çalışıyoruz. Konyaaltı 'ndaki başarılarımızı aynısını yakalamak istiyoruz. Altın kemeri Antalya'ya getirmek istiyoruz. Kampımızı tamamlamak üzereyiz" ifadelerine yer verdi."Balaban ve Gürbüz finali"ASAT Spor Kulübü Güreşten Sorumlu Başkan Yardımcısı antrenör Hasan Aydın , " Konyaaltı'nı her yerde başarıyla temsil ettik. Kırkpınar hazırlıklarına kasım ayında başladık. Kamp sürecimiz iyi geçiyor. İsmail Korkuteli Ali Elmalı 'da çalışıyor. 8 başpehlivanımız var, altın kemeri hedefliyoruz. İnşallah İsmail ve Ali final yapar altın kemeri Antalya'ya getiririz. İkisi rakip olduğu için bu başarılar geldi" diye konuştu.