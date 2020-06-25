Başpehlivanlar Döşemealtı'nda güç depoluyor - Son Dakika

Başpehlivanlar Döşemealtı'nda güç depoluyor

BU yıl Kırkpınar Güreşleri yapılacakmış gibi çalışmalarını sürdüren başpehlivanlar, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hem güç hem kondisyon depoluyor.

BU yıl Kırkpınar Güreşleri yapılacakmış gibi çalışmalarını sürdüren başpehlivanlar, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde  hem güç hem kondisyon depoluyor.

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Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu ya ertelendi ya da yeni kurallar kapsamında yapıldı. Yakın temas sporlarından biri olan ve Türkün ata sporu olan yağlı pehlivan güreş takviminin de birçoğu iptal edildi. Ancak Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri için henüz karar verilmedi. Türkiye Güreş Federasyonu 3 Temmuz'da yapacağı toplantı sonrası Kırkpınar Güreşleri'nin yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

Henüz ortada verilmiş bir karar olmamasına rağmen bütün pehlivanlar Kırkpınar Güreşleri yapılacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Başpehlivan Orhan Okulu, Salih Erinç, Tanju Gemici gibi çayırların tanınmış isimlerinin de aralarında bulunduğu 4'ü başpehlivan, diğerleri alt boylarda güreşen toplam 15 pehlivan, Döşemealtı'nda doğa yürüyüşü, kros, kondisyon, taktik ve teknik ağırlıklı çalışmalar yapıyor. Nebiler Mahallesi'nde bulunan Orman Bölge Müdürlüğü Tesisleri'nde kampa giren Okulu ve arkadaşları, antrenörleri Kemal Yılmaz ve Okan Aksoy ile birlikte Kırkpınar çalışmalarını sürdürüyor. İlçede bulunan bir spor salonunda taktik ve teknik çalışmalar yapan pehlivanlar, fitness aletleriyle de kondisyon ve güç depoladı.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Başpehlivan Orhan Okulu, "Başpehlivan ve alt boylarda güreşen arkadaşlarımızla birlikte hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 3 Temmuz'da federasyonumuz güreşlerin yapılacağı kararını verince bizler de Kırkpınar'a hazır bir şekilde gideceğiz ve çayırda ter dökeceğiz. Hedefim bu yıl başpehlivan olarak Altın Kemer'i Antalya'ya getirmek" diye konuştu.


Döşemealtı, Kırkpınar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:42 Kaynak: DHA

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