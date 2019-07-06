Son Dakika Haberleri: Başpehlivanlar Kırkpınar'da kıran kırana güreşti
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Başpehlivanlar Kırkpınar'da kıran kırana güreşti

1 saat önce

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık ilk tur güreşleri tamamlandı.

Başpehlivanlar Kırkpınar'da kıran kırana güreşti, System.String[]
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık ilk tur güreşleri tamamlandı. Kırkpınar'ın son şampiyonu Orhan Okulu, rakibi Cenk İldem'i 7 dakikada tuş etti. Altın kemerin iddialı isimlerinden İsmail Balaban da rakibi Semih Turgut'u kısa sürede yenerek, ikinci tura yükseldi.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık ilk tur heyecanı yaşandı. Kırkpınar'ın son şampiyonu Orhan Okulu, rakibi Olimpiyat 3.'sü Milli güreşçi Cenk İldem'i 7 dakika gibi kısa bir sürede tuş etti. Altın kemerin iddialı isimlerinden İsmail Balaban, rakibi Semit Turgut'u, Ali Gürbüz de Abdullah Güngör'ü kısa sürede yenerek, ikinci tura yükseldi. Yine Kırkpınar'ın altın kemerli iddialı isimlerden Mehmet Yeşil Yeşil de rakibi Arif Akın'ı yenerek üst tura yükselen bir başka pehlivan oldu.

Başpehlivanlık güreşlerinde ilk turda genel olarak kürsüye çıkmış ve derece yapmış olan pehlivanlar rakiplerine karşı galip gelerek, altın kemer yolunda iddialarını sürdürme şansı yakalamış oldu. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:41 Kaynak: İHA
İsmail Balaban, Cenk İldem, Kırkpınar, Spor
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