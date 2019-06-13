Son Dakika Haberleri: Başpehlivanlar, Kırkpınar öncesi yağlı antrenman yaptı
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Başpehlivanlar, Kırkpınar öncesi yağlı antrenman yaptı

1 saat önce

Tarihi Kırkpınar'ın başpehlivanları Korkuteli'nde enerji depoluyorlar.

Başpehlivanlar, Kırkpınar öncesi yağlı antrenman yaptı, System.String[]
Tarihi Kırkpınar'ın başpehlivanları Korkuteli'nde enerji depoluyorlar. Kırkpınar güreşleri öncesinde Korkuteli'nde kamp yapan Başpehlivanlar, Antrenör Kemal Yılmaz gözetiminde yağlı antrenman yaptı. Antrenmanda, son güreşlerde Ali Gürbüz'ü yenen Tanju Gemici, Hasan Cengiz ile kıyasıya güreşti.

Yaklaşan Tarihi Kırkpınar güreşleri öncesi pehlivanlar, 100. Yıl Atatürk stadyumunda yağlı antrenmanı kıran kırana yaptı. Tarihi Kırkpınar güreşleri öncesinde kamp yapan Tarihi Kırkpınar'ın başpehlivanları Korkuteli'nde enerji depoluyorlar. Kırkpınar güreşleri öncesinde kampta yağlı antrenman yapan Başpehlivanlar, Antrenör Kemal Yılmaz gözetiminde Yağlı antrenman yaptı. Antrenmanda, son güreşlerde Ali Gürbüz'ü yenen Tanju Gemici, Hasan Cengiz ile kıyasıya güreşti.

Antrenör Kemal Yılmaz, "Korkuteli kampımız Kırkpınar güreşlerine kadar devam edecek. Başpehlivanımız Orhan Okulu'nun hafif bir sakatlığı var. 1-2 gün sonra antrenmanlara başlayacak. Onun dışında ekibimiz yoğun çalışma içindeler. Hafta sonu gerçekleşecek olan güreşlerimize sıkı hazırlanıyoruz. Bizim hedefimizde Tarihi Kırkpınar güreşleri var. İnşallah değişik boylarda 3 Madalya hedefliyoruz. Tabi bunun kolay olmadığını biliyoruz. Çünkü madalya kazanmak için güreşin olimpiyatı olan Kırkpınar' da en az 7 kişi yenmek gerekiyor. Çalışmalarımız ve kampımız gayet iyi geçiyor. Önceliğimiz sporcularımızın sakatlık yaşamadan hazırlarını tamamlamalarıdır" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:26 Kaynak: İHA
Kemal Yılmaz, Korkuteli, Kırkpınar, Spor
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