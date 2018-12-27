Son Dakika Haberleri: Başpehlivanlar Öğrencilerle Buluştu

Başpehlivanlar Öğrencilerle Buluştu

21 dakika önce

Antalyalı ikiz başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban öğrencilerle buluştu.

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Antalyalı ikiz başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban öğrencilerle buluştu.

Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban ile ikizi Turan Balaban, Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları'nda öğrencilerle buluştu. Balaban kardeşler, hayatlarını, güreşe nasıl başladıklarını ve başarılarının sırlarını öğrencilerle paylaştılar. İlkokul ve Ortaokul öğrencileriyle gerçekleştirilen söyleşinin sonunda Koca Yusuf türküsünü söyleyen Balaban kardeşler, öğrencilere coşkulu anlar yaşattı.

Söyleşi sonu İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan, Başpehlivanlara plaket ve hediye sundu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:56 Kaynak: İHA

İsmail Balaban, Kırkpınar, Antalya, Balaban, Spor
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