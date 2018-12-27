Başpehlivanlar Öğrencilerle Buluştu
21 dakika önce
Antalyalı ikiz başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban öğrencilerle buluştu.
Antalyalı ikiz başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban öğrencilerle buluştu.
Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban ile ikizi Turan Balaban, Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları'nda öğrencilerle buluştu. Balaban kardeşler, hayatlarını, güreşe nasıl başladıklarını ve başarılarının sırlarını öğrencilerle paylaştılar. İlkokul ve Ortaokul öğrencileriyle gerçekleştirilen söyleşinin sonunda Koca Yusuf türküsünü söyleyen Balaban kardeşler, öğrencilere coşkulu anlar yaşattı.
Söyleşi sonu İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan, Başpehlivanlara plaket ve hediye sundu. - ANTALYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:56 Kaynak: İHA
Galatasaray'ın, Fernando Llorente ile El Sıkıştığı İddia Edildi
Trabzonspor, Onazi'nin Sezonu Kapatması Sonrası Mbia'yı Radarına Aldı
Colin Kazım Richards, Meksika Ekibi Rojos de Veracruz'a Transfer Oldu
Cengiz Ünder'in Bir Asistle Oynadığı Maçta Roma, Sassoulo'yu 3-1 ile Geçti