Başpehlivanlar Öğrencilerle Buluştu

Antalyalı ikiz başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban öğrencilerle buluştu.

Antalyalı ikiz başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban öğrencilerle buluştu.



Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban ile ikizi Turan Balaban, Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları'nda öğrencilerle buluştu. Balaban kardeşler, hayatlarını, güreşe nasıl başladıklarını ve başarılarının sırlarını öğrencilerle paylaştılar. İlkokul ve Ortaokul öğrencileriyle gerçekleştirilen söyleşinin sonunda Koca Yusuf türküsünü söyleyen Balaban kardeşler, öğrencilere coşkulu anlar yaşattı.



Söyleşi sonu İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan, Başpehlivanlara plaket ve hediye sundu. - ANTALYA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Galatasaray'ın, Fernando Llorente ile El Sıkıştığı İddia Edildi

Trabzonspor, Onazi'nin Sezonu Kapatması Sonrası Mbia'yı Radarına Aldı

Colin Kazım Richards, Meksika Ekibi Rojos de Veracruz'a Transfer Oldu

Cengiz Ünder'in Bir Asistle Oynadığı Maçta Roma, Sassoulo'yu 3-1 ile Geçti