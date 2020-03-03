Başpiskopos'tan Türk tarafı barikatını yıkmak isteyen Rumlara tepki - Son Dakika

GKRY Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un geçtiğimiz günlerde Rumların, Türk tarafı ile arada bulunan barikatı yıkmaya çalışmasına tepki göstererek, "Göstericiler ne yapmak için geçmek istiyorlardı, kumarhanelere gitmek için mi? Utanmalılar" ifadelerini kullanması tepkilere neden oldu.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos, Kıbrıslı Rumların Türk tarafı ile arada bulunan Uzun Yol'daki (Ledra Yolu) Rum polis barikatını aşma girişimine ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başpiskopos açıklamasında, barikatı yıkmaya çalışanlara tepki göstererek, "Burada hükümetin, yasaların olduğunu ve herkesin her istediğini yapamayacağını anlaması gerekiyor. Göstericiler ne yapmak için geçmek istiyorlardı? Kumarhanelere gitmek için mi? Utanmalılar" ifadelerini kullandı. Başpiskopos'un bu ifadeleri ülke genelinde tepkilere neden oldu.



Öte yandan Piskopos II.Hrisostomos açıklamasında, sınır kapısındaki polis ve askerlerin hükümet tarafından görevlendirildiklerine de vurgu yaparak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giren ve çıkan herkesin kontrol edilmesi gerektiğini ve bu uygulamaya herkesi saygı göstermesi gerektiğini ifade etti. - LEFKOŞA