Son Dakika Haberleri: Basra'da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Basra'da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı: 6 yaralı - Son Dakika

Basra'da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı: 6 yaralı

6 saat önce

Irak'ta valilik binasını koruyan güvenlik güçlerine el bombası atılması sonucu en az 6 kişi yaralandı.

Basra'da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı: 6 yaralı, System.String[]

Irak'ta valilik binasını koruyan güvenlik güçlerine el bombası atılması sonucu en az 6 kişi yaralandı.


Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Ülkenin güneyinde bulunan Basra kentinde valilik binasını koruyan güvenlik güçlerine el bombası atılması sonucu en az 6 kişi yaralandı. Yaralananların arasında protestocuların da olduğu belirtildi.


Öte yandan, Bağdat'ta da devam eden çatışmalarda güvenlik güçlerinden biri atılan molotof ile yaralandı. Bağdat'taki Ticaret Odası yakınındaki dükkanlardan biri de ateşe verildi. - BASRA

Basra, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:06 Kaynak: İHA
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