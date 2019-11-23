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Basra'da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı: 6 yaralı
6 saat önce
Irak'ta valilik binasını koruyan güvenlik güçlerine el bombası atılması sonucu en az 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
Irak'ta valilik binasını koruyan güvenlik güçlerine el bombası atılması sonucu en az 6 kişi yaralandı.
Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Ülkenin güneyinde bulunan Basra kentinde valilik binasını koruyan güvenlik güçlerine el bombası atılması sonucu en az 6 kişi yaralandı. Yaralananların arasında protestocuların da olduğu belirtildi.
Öte yandan, Bağdat'ta da devam eden çatışmalarda güvenlik güçlerinden biri atılan molotof ile yaralandı. Bağdat'taki Ticaret Odası yakınındaki dükkanlardan biri de ateşe verildi.
(Ammar Jabar Ali/İHA)
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