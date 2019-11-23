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Son Dakika Güncel - Basra'da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı: 6 yaralı - Son Dakika

- Basra'da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı: 6 yaralı

6 saat önce

- Basra'da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı: 6 yaralıBASRA - Irak'ta valilik binasını koruyan güvenlik güçlerine el bombası atılması sonucu en az 6 kişi yaralandı.

- Basra'da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı: 6 yaralı

BASRA - Irak'ta valilik binasını koruyan güvenlik güçlerine el bombası atılması sonucu en az 6 kişi yaralandı.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Ülkenin güneyinde bulunan Basra kentinde valilik binasını koruyan güvenlik güçlerine el bombası atılması sonucu en az 6 kişi yaralandı. Yaralananların arasında protestocuların da olduğu belirtildi.

Öte yandan, Bağdat'ta da devam eden çatışmalarda güvenlik güçlerinden biri atılan molotof ile yaralandı. Bağdat'taki Ticaret Odası yakınındaki dükkanlardan biri de ateşe verildi.

- Basra'da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı: 6 yaralı

Basra, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:36 Kaynak: İHA
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