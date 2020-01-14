Basra'da protestocular İl Eğitim Müdürlüğünü kapattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Basra'da protestocular İl Eğitim Müdürlüğünü kapattı - Son Dakika

Basra'da protestocular İl Eğitim Müdürlüğünü kapattı

6 saat önce

Irak'ın Basra kentinde hükümet karşıtı protestocular İl Eğitim Müdürlüğü binasını kapattı.

Basra'da protestocular İl Eğitim Müdürlüğünü kapattı, System.String[]

Irak'ın Basra kentinde hükümet karşıtı protestocular İl Eğitim Müdürlüğü binasını kapattı.


Irak'ın güneyindeki Basra kentinde protestocular Basra İl Eğitim Müdürlüğü binasını kapattı. Irak'ta aylardır süren protestolar nedeniyle kapatılan okulların açılması ve göstericilerin bir kısmının gözaltına alınmasını protesto eden kalabalık bir grup sabah saatlerinde Basra İl Eğitim Müdürlüğü binasını kapatarak hükümet karşıtı sloganlar attı.


Güvenlik güçleri sabahın erken saatlerinde Basra Üniversitesi kapısı önünde toplanan öğrencilere müdahale ederek protestocuları dağıtırken bazılarının gözaltına alındıkları belirtildi.


Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerine, 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülmesinin ardından ara verildi. Ancak geçtiğimiz Cuma günü protestolar yeniden başladı. - ERBİL

Hükümet, Basra, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:23 Kaynak: İHA
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