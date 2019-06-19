Basra'da yangın
1 saat önce
Irak'ın güneyindeki Basra kentinde Cumhurbaşkanlığı'na ait sarayda yangın çıktı.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
'ın güneyindeki Basra
kentinde Cumhurbaşkanlığı'na ait sarayda yangın çıktı.
Kamu hizmetleri yetersizliğini protesto etmek için yarın gösteriler için çağrıların yapıldığı Basra'da Cumhurbaşkanlığı'na ait sarayda yangın çıktı. Basra Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saray içerisinde bulunan güvenlik güçlerine ait kulübede yangın çıktığı belirtilerek, kısa devre nedeniyle çıkan yangının sarayın bazı bölümlerine sıçradığı kaydedildi. Yangında can kaybı olmadığını aktaran müdürlük, yangının itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi. - ERBİL
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