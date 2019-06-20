Son Dakika Haberleri: Basra'da "yolsuzluk ve kötü hizmet" protesto edildi
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Basra'da "yolsuzluk ve kötü hizmet" protesto edildi

53 dakika önce

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde yüzlerce kişi, "mali ve idari yolsuzluk" ile "halka kötü hizmeti" protesto etti.

Basra'da
Irak'ın güneyindeki Basra kentinde yüzlerce kişi, "mali ve idari yolsuzluk" ile "halka kötü hizmeti" protesto etti.
Güvenlik güçleri tarafından olası bir baskını önlemek için kapatılan Basra Valiliği binasının yakınında toplanan göstericiler, Basra Valisi Esad İdani'yi iş imkanı sağlama konusunda gençleri kandırmak ve yolsuzlukla suçlayarak, istifasını istedi.
Kentte hizmetlerin gerilemesiyle ilgili yerel yönetimi suçlayan göstericiler, Vali'nin istifa etmemesi ve hizmetlerin sunulmaması durumunda protestolarını artıracaklarını ifade etti.
Basra Ortak Operasyonlar Komutanlığında görevli Yüzbaşı Muhammed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, bu sabah göstericiler tarafından caddeleri kapatmak için kullanılan yüzlerce lastiğe el koyduğunu ve olası bir duruma karşı asker ve askeri araçların bölgede konuşlandırıldığını söyledi.
Irak'ın Basra kenti, 9 Temmuz 2018'den bu yana ülkenin güney ve orta kesimlerinde daha iyi kamu hizmeti, iş ve yolsuzlukla mücadele talep eden halk gösterilerinin merkezi haline geldi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:46 Kaynak: AA
Irak, Basra, Güncel
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