Basra'daki ExxonMobil şirketine roketli saldırı
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Irak'ın güneyindeki Basra'da faaliyet gösteren ABD'li enerji şirketi ExxonMobil'e bu sabah roketli saldırı düzenlendi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:51 Kaynak: İHA
'ın güneyindeki Basra
'da faaliyet gösteren ABD'li enerji şirketi ExxonMobil'e bu sabah roketli saldırı düzenlendi.
Irak Başbakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Basra yakınlarındaki Bercisyie petrol sahasına Katyuşa roketi düşmesi sonucu ilk belirlemeye göre 3 kişi yaralandı. Saldırının ardından ABD'li enerji şirketinin 20 yabancı memurunu çekmeye hazırladığı iddia edildi. ABD ile gerginliğin tırmanmasının ardından Irak'tan çekilen ABD petrol devi ExxonMobil şirketi çalışanları, geçen günlerde memurlarını geri döndürdü. Irak'ta son günlerde ABD askeri üslerine benzer saldırılar düzenlenmişti. - BASRA
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