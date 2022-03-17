Basra Körfezi'nde batan BAE'ye ait gemiden 29 kişi kurtarıldı - Son Dakika

İran Deniz Emniyeti ve Denizcilik Teşkilatı Genel Müdürü Nadir Pesende, Basra Körfezi'nde batan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait gemideki 30 kişilik mürettebattan 29'unun kurtarıldığını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Pesende, sabah saatlerinde kötü hava şartları nedeniyle batan gemiye ilişkin bilgileri paylaştı.

Pesende, "Es- Selma adlı gemi Asuliye Limanı'na yaklaşık 35 mil uzaktayken yardım çağrısında bulundu. Kurtarma ekiplerimiz fırtına nedeniyle batmakta olan gemiye ulaştıklarında mürettebatın geminin üzerinde olduğu belirtildi. Şu ana kadar gemideki 30 kişilik mürettebattan 29 kişi kurtarıldı." dedi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Buşehr Liman ve Denizcilik İdaresi Güvenlik İdaresi Başkanı Hüccet Kevseri, sabah saatlerinde, otomobil taşıyan BAE'ye ait geminin, Basra Körfezi'ndeki şiddetli fırtına nedeniyle Asuliye Limanı'na yaklaşık 30 mil mesafedeyken battığını bildirmişti.