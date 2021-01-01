Basra Körfezi'nde gövdesinde mayın tespit edilen tanker tahliye edildi - Son Dakika

Basra Körfezi'nde gövdesinde mayın tespit edilen tanker tahliye edildi

01.01.2021 19:43
Basra Körfezi'nde gövdesinde mayın tespit edilen tanker tahliye edildi, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde Irak Milli Petrol Şirketi Somo'ya ait bir petrol tankerinin gövdesinde 30 kilo ağırlığında bir mayın bulundu.

Irak'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde Irak Milli Petrol Şirketi Somo'ya ait bir petrol tankerinin gövdesinde 30 kilo ağırlığında bir mayın bulundu. Mayın tespit edilen tanker tahliye edilirken, bomba imha ekipleri tankerde çalışma başlattı.

Basra polisi tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde Irak Milli Petrol Şirketi Somo'ya ait bir petrol tankerinin gövdesinde ağırlığı 30 kilo civarında olan bir deniz mayının bulunduğu bildirildi. Bombayı imha etmek için bomba imha ekiplerinin çalışma başlattıkları aktarıldı. Dün akşam saatlerinde gelen ve gövdesinde mayın tespit edilen petrol tankerindeki mayını kaldırma çalışmalarının saatlerdir devam ettiği belirtildi.

Petrolü boşaltılan tankerde tespit edilen mayının kara mayını olmadığı için deniz mayını uzmanlarının getirilmesi bekleniyor.

Irak Petrol Taşıma Şirketleri Müdür Yardımcısı Ali Kayıs yaptığı açıklamada söz konusu tankerin 3 aydır bölgesel sularda durduğunu ve hiçbir yerden gelmediğini söyledi. Kayıs, bazı yayın organlarının limanı havaya uçurmak girişimlerine dair yayınladıkları haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. - ERBİL

Basra Körfezi, Mayın, Basra, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Basra Körfezi'nde gövdesinde mayın tespit edilen tanker tahliye edildi - Son Dakika


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