Basra Körfezi'nde tankere yapışan 30 kiloluk mayın kaldırıldı - Son Dakika

Basra Körfezi'nde tankere yapışan 30 kiloluk mayın kaldırıldı

02.01.2021 16:25
Basra Körfezi'nde tankere yapışan 30 kiloluk mayın kaldırıldı, System.String[]

Basra Körfezi'nde Irak Milli Petrol Şirketi Somo'ya ait bir petrol tankerinin gövdesinde bulunan mayın bomba imha ekipleri tarafından kaldırıldı.

Basra Körfezi'nde Irak Milli Petrol Şirketi Somo'ya ait bir petrol tankerinin gövdesinde bulunan mayın bomba imha ekipleri tarafından kaldırıldı.

Irak'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde dün Irak Milli Petrol Şirketi Somo'ya ait bir petrol tankerinin gövdesinde 30 kilo ağırlığında bir mayın bulunmuştu. Mayın tespit edilen tanker tahliye edilmiş, bomba imha ekipleri tankerde çalışma başlatmıştı.

Basra polisi tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi'ne demir atan ve petrol tankerinin gövdesindeki mayının bomba imha uzmanlarınca kaldırıldığını bildirdi. Polis ekipleri, 30 kilo ağırlığındaki mayının kaldırılması sırasında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını aktardı. - ERBİL

Basra Körfezi, Petrol, Mayın, Basra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Basra Körfezi'nde tankere yapışan 30 kiloluk mayın kaldırıldı - Son Dakika


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