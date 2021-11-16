Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan'ın cenazesi 18 Kasım'da defnedilecek.
Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Kurul Başkanlığı görevini de yürüten merhum Başrahip Tatul Anuşyan'ın cenaze töreni,18 Kasım Perşembe saat 10.00'da Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde gerçekleştirilecek.
Törenin ardından Anuşyan'ın cenazesi, 13.30'da Şişli Ermeni Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Başrahip Tatul Anuşyan için 18 Kasım'da cenaze töreni düzenlenecek - Son Dakika