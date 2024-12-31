Basri Baba Anadolu Kebapları İstanbul'da Açıldı! - Son Dakika
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Gastronomi

Basri Baba Anadolu Kebapları İstanbul'da Açıldı!

Basri Baba Anadolu Kebapları İstanbul\'da Açıldı!

Özbekistan'da gastronomi alanında büyük bir başarı hikayesi yazan "Basri Baba Türk Restoranı", şimdi İstanbul'da! Taşkent'te kısa sürede sektör lideri konumuna gelen marka, yeni konsepti "Basri Baba Anadolu Kebapları" ile Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerini İstanbullularla buluşturuyor.

31.12.2024 16:48
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Markanın kurucusu Basri TÜRKERİ ve ekibi, Taşkent'te başlattıkları bu lezzet yolculuğunda, yılların birikimiyle oluşturdukları menüleri ve profesyonel yönetim anlayışlarıyla Özbekistan'da adından sıkça söz ettirdi. Taşkent'te gastronomi standartlarını belirleyen işletme, başarısını İstanbul'a taşımaya karar verdi.

"BASRİ BABA'DA HORECA MİMARLIK İMZASI: BAŞARIYA GİDEN YOL"

Basri Baba markasını yaratan isim, logo, kurumsal kimlik, mimari projelendirme ve ekipman dahil uygulamayı da yapan Horeca Mimarlık, yine bu projede de yine Ferah Güneri BİRCAN'ın (@BayGastro) danışmanlığında, uygulama yönetimini gerçekleştirmiştir.

ANADOLU'NUN LEZZETLERİ TEK ÇATI ALTINDA

"Basri Baba Anadolu Kebapları", menüsünde Anadolu mutfağının dört bir yanından gelen coğrafi işaretli kebaplar, köfteler, lahmacunlar, taş fırın ürünleri, mezeler ve pilav çeşitlerine yer veriyor. Kadın emeği ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle hazırlanan reçeteler, Anadolu'nun otantik lezzetlerini misafirlere sunuyor.

Sabahları şarküteri çeşitliliğiyle zenginleştirilmiş kahvaltı, gün boyu ise alakart menü seçeneklerinin yanı sıra Asur, Hitit, Lidya, Likya ve Truva tadım menüleriyle misafirlere eşsiz bir deneyim yaşatılıyor.

YENİ GASTRONOMİ MERKEZİ

Anadolu'nun tarihsel ve kültürel zenginliklerini mutfak sanatına yansıtan "Basri Baba Anadolu Kebapları", İstanbul'da hem lezzet tutkunlarının hem de iş dünyasının buluşma noktası olmaya aday.

Gastronomi, Taşkent, Son Dakika

Son Dakika Gastronomi Basri Baba Anadolu Kebapları İstanbul'da Açıldı! - Son Dakika

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