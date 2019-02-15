Başrol Oyuncuları, Herkesten Önce Hayranlarıyla İzledi!

Senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği yılın aşk filmi 'Bir Aşk İki Hayat'tan Sevgililer Günü sürprizi geldi. Filmin başrol oyuncuları Engin Akyürek, Bergüzar Korel ve filmin yönetmeni Ali Bilgin, 14 Şubat günü Kanyon'da hayranlarıyla buluşarak filmi birlikte izledi. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı gösterimden önce Akyürek, Korel ve Bilgin gelenlere film sürecini anlatıp çekimler sırasında en eğlendikleri anları paylaştılar.

İSPANYA'DAN ENGİN AKYÜREK VE BERGÜZAR KOREL'İ GÖRMEK İÇİN GELDİLER!

Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayranların yanı sıra Akyürek ve Korel'i görebilmek için İspanya'dan 20 kişilik bir grup geldi. Filmi de izleyen fanlar, özel gösterim sonrasında iki oyuncuyla tanışarak fotoğraf çektirdi. İspanya'dan gelen 82 yaşındaki bir hayran, Akyürek ve Korel'i karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Akyürek ve Korel'in Rusya, Almanya ve Şili'den de sevenleri gösterime katıldı.