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Başrolde sırt dekolteli elbiseler - Son Dakika

Başrolde sırt dekolteli elbiseler

10.07.2021 07:30
Başrolde sırt dekolteli elbiseler, System.String[]

Global, çevrimiçi moda arama ve analiz platformu Lyst'in son raporuna göre son bir ayda diğer elbise modellerini geride bırakan güçlü bir trend doğdu.

Global, çevrimiçi moda arama ve analiz platformu Lyst'in son raporuna göre son bir ayda diğer elbise modellerini geride bırakan güçlü bir trend doğdu. Platform, haziran itibariyle sırt dekolteli elbiselere olan talebin ciddi oranda arttığını verilerle açıkladı.

Rapora göre, özellikle sırtı açık saten elbise ve sırtı açık hacimli elbiselere olan ilginin arttığı görülüyor.

Sırt dekolteli elbiselere ve özellikle bu markalara olan talebin artmasına şaşmamak gerek... Zira dünyaca ünlü birçok influencer ve stil öncüsü, markaların popüler elbiseleriyle Instagram hesaplarında pozlarını paylaştı. Ayrıca sırt dekoltesi, zarif görünümü ve giyene anında havalı bir duruş kazandırmasıyla hem düğünlerde ya da özel davetlerde hem de tatil stillerinde her daim çok seviliyor. Pandemi nedeniyle yapılamayan pek çok düğünün de bu yaza kalmasıyla adeta 'yaz düğünü patlaması' yaşanıyor. Yani sırtı açık elbise almanın tam zamanı...

HANGİ MODELLER POPÜLER?

Özellikle sırtı çapraz bantlı, midi (diz altında kalan, ara boy) elbiseler çok popüler. Bu yaz bütçenize göre farklı markalarda bulmak da mümkün. Yine midi ve saten olanlar, sırttan ince bantlarla bağlananlar da pek gözde... Mini elbiselerdeyse  hacimli kollu ve yalnızca bel kısmını açıkta bırakan modeller öne çıkıyor. Halter tarzda, gömlek yakalı olanları da bol bol görebilirsiniz.

Stil tüyoları:

Sırt iplerinin fazla bol ya da dar durmaması için doğru bedeni seçmeniz çok önemli. Eğer bir türlü istediğiniz gibi olmadıysa, iyi bir terzi işinizi çözecektir.

Sırt dekolteli elbiselerin içerisine sutyen giyemiyoruz diye endişe etmeyin. Artık yapışkanlı modellerden göğüs ucunu kapatan pedlere, hatta göğüs bantlarına kadar birçok markada alternatifler bulmak mümkün.

Sırt dekoltesiyle saçınızı mutlaka toplamanızı tavsiye ederiz. Enseden ya da tepeden, bir lastik yardımıyla topuz yapabilirsiniz. Stilinizi üst seviyeye taşımak için topuzunuzun etrafından fular dolayabilirsiniz.

Bu tarz elbiselerin genellikle ön kısmı kapalı olduğu için, takı olarak kolye yerine yalnızca küpe tercih edebilirsiniz. Topuz yaptığınız saçlarınızla da çok yakışacaktır.

HER TARZA UYGUN BİR SEÇENEK VAR

Başrolde sırt dekolteli elbiseler

Yaz düğünlerine eşlik edecek bu elbiseyi siyah bantlı topuklu ayakkabılarla tamamlaya-bilirsiniz. Beymen Academia, 1.499 lira.

Başrolde sırt dekolteli elbiseler
Tatilde, sandalet ve hasır şapkalarla birlikte kullanılabilir. Erimos, 650 lira.

Başrolde sırt dekolteli elbiseler

Bu elbise, Ege ve Akdeniz kıyılarına çok yakışacak... H&M, 199 lira.

Başrolde sırt dekolteli elbiseler

Cıvıl cıvıl renkleri ve çiçek desenleriyle buram buram yaz kokuyor. Zara, 299.95 lira.

Başrolde sırt dekolteli elbiseler
Sırt dekoltesini daha minimal düzeyde tutmak isteyenler için... Mango, 119.99 lira.

Başrolde sırt dekolteli elbiseler
Batik deseni ve canlı rengiyle cezbediyor. Love On Friday, 600 lira.

Başrolde sırt dekolteli elbiseler
Sezonun en popüler elbise modellerinden biri... Trendyolmilla, 119.99 lira.

Başrolde sırt dekolteli elbiseler
Hem düğün ve davetlerde hem de tatilde giymek için ideal bir model. The Latest Thing, 350 lira.

Başrolde sırt dekolteli elbiseler
Sırttan üç sıra iple bağlanan bu modele markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Naia İstanbul, 685 lira.

KISA KISA

ÇEVRİMİÇİ MAKYAJ

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez'in çıkardığı yeni kozmetik markası Rare Beauty, Sephora ile Türkiye'ye girdi. Likit aydınlatıcı, nemlendirici, ruj, fondöten, kapatıcı gibi ürünlerden oluşan koleksiyon yaz makyajı için ideal görünümler vaat ediyor.  Rare Beauty'nin gelişiyle Sephora'nın yeni dijital projesinden de haberdar olduk. Marka, internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden çevrimiçi makyaj deneyimi sunmaya başladığını açıkladı. Şimdilik yalnızca Rare Beauty markasının ürünleri için geliştirilen teknoloji sayesinde ürünleri almadan önce teninize uyup uymayacağını çevrimiçi olarak test edebileceksiniz.

Başrolde sırt dekolteli elbiseler
Başrolde sırt dekolteli elbiseler

Instagram, Haziran, Pandemi, Tatil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Başrolde sırt dekolteli elbiseler - Son Dakika Magazin


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