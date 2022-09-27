"AlaborAşk" filmi gala gösteriminde sinemaseverlerle buluştu

Başrollerini Belçim Bilgin ve Cemal Hünal'ın paylaştığı "AlaborAşk" filminin gala gösterimi Kanyon AVM'de yapıldı.

Gala gösterimi öncesi açıklamada bulunan oyuncu Cemal Hünal, çekimlerin güzel yerlerde gerçekleştirildiğini belirterek, güzel bir deniz macerası yaşadıklarını ifade etti.

Çekimlerin çok keyifli olduğunu anlatan Hünal, "Karadeniz sahillerinde, genellikle Şile ve Ağva'dan Poyrazköy'e kadar çalıştık. Aralık ayında Karadeniz'in bütün nimetlerinden faydalandık. Balıkçı limanlarında ve barınaklarında çekim yaptık. Benim favorimdi. Çünkü öğlen orada pişen hamsilerden yiyebiliyordum." dedi.

Oyuncu Hünal, Ruhi Sarı ile tayfa olduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Oldukça heyecan vericiydi aslında. Denizde olmak da güzeldi. Senaryo çok güzeldi. Belçim'le çalışmak inanılmaz bir tecrübeydi. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Çok yüksek bir enerjisi var. Çalışmadan önce sahnelerini konuşmayı çok seviyor. Çok enteresan bir özelliği var, provada bile sol gözünden o yaş geliyor. Kayda giriyorsun, aynı gözden aynı yaş geliyor. Yakın çekiyorsun, aynı yaş aynı gözden geliyor. İnanılmaz bir oyuncu. Keşke burada olsaydı."

"Güzel bir ekiple çalıştım"

Oyuncu Ruhi Sarı, filmde Karadeniz şivesi yapmadığının altını çizerek, "Ben filmin çok kısa bir anında var oldum. Ama çok güzel bir ekiple çalıştım. Zaten Cemal ileydi bütün sahnelerim. Cemal ile garip bir birlikteliğimiz var. Sürekli peş peşe oynuyoruz." diye konuştu.

Keyifli bir iş olduğunu ancak filmi henüz izlemediğini kaydeden Sarı, "Set keyifliydi. Hikayesi güzeldi. Umarım perdede de aynı keyif, aynı güzellik seyircisine yansır. Biz yaptık bitirdik. Umarım seyirciler de gelir, izler." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Funda İlhan çekimlerin çok kolay geçtiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Konforlu bir alandaydım. Serhan ve bütün ekiple birlikte çok güzel, duygusal anlar yaşadık. Umarım izlediğimizde de aynı duyguya kapılırız. Eminim. Çünkü yönetmenimizin gözlerinden bunu görüyorum. Çok etkileyici bir çalışmaydı. Bütün çalışma arkadaşlarım çok özveriliydi. Ben bu işte olduğum için çok mutluyum. Umarım sizler de çok severek izlersiniz."

"Hikaye, seyirciyi çok zor bir seçime itecek"

"Samet" karakterini oynayan Serhan Kansu da engelli bir genci canlandırmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Bıçak sırtı, zor bir karakter. Ama ne mutlu, yönetmenim ve oyuncu arkadaşlarımla çok güzel birbirimizi hem idare ettik hem de geliştirdiğimizi düşünüyorum. Filmin en önemli kısmı seyirciyi çok zor bir seçime itecek hikaye. Ama iki seçim de çok anlamlı. Ben de bu seçimlerden bir taraf olduğumu düşünüyorum. Keyifle izlemenizi dilerim." ifadelerine yer verdi.

Yönetmen Ali Can Gebeş ise tüm oyunculara teşekkür ederek, "Çok samimi ve iyi niyetle başladılar. Olduğu gibi duygularını dışarıya yansıtabildiler. Ben çok memnunum. Zaten bu bir maceraydı. İhsan Karadeniz sağ olsun. Bana güvendi, yola çıktık. Birlikte yürüdük. Deli işiydi ama yaptık. Ben memnunum. Bu bir aşk hikayesi. İnsana da zaten dokunan aşktır, sevgidir." dedi.

Filmde ayrıca Erkan Can, Rüçhan Çalışkur, İlhan Şeşen, Tuna Orhan ve Nergis Çorakçı da rol aldı.

Yapımcılığını Empreror Yapım-İhsan Karademir'in üstlendiği film 30 Eylül'de vizyona girecek.