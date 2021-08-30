Başsağlığı (Döndü Kaya) - Son Dakika
Üye Girişi

Başsağlığı (Döndü Kaya)

30.08.2021 03:34
Başsağlığı (Döndü Kaya)

Ağustos - 2021 - DUYURULAR { 33 } Başsağlığı (Döndü Kaya)Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı SonucuBaşsağlığı (Doç.

Ağustos - 2021 - DUYURULAR { 33 } Başsağlığı (Döndü Kaya) Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı SonucuBaşsağlığı (Doç. Dr. Zafer Karademir'in Babası)Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Yetenek Sınavı Kesin Sonuç ListesiBaşsağlığı (Doç. Dr. Zafer Karademir'in Annesi) Spor Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Engelli Aday Özel Yetenek Sınavı Kesin Sonuç ListesiBaşsağlığı (Selami Üçyıldız'ın Kayınpederi)Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2021 Özel Yetenek Sınavına Girecek Öğrenci Aday Listesi(Güncel) Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Duyurusu 2020-2021 Bahar Dönemi 1. Ek Sınav Hakkında DuyuruSpor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 1. Aşama Sonuç DuyurusuGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı DuyurusuEğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi2020-2021 Yaz Okulu Ara Sınavları Hakkında DuyuruSpor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Duyurusu2021 Yılı Resertifikasyon Sınav Tarihi ve Eğitim Başvurusu(Güncelleme) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınav Kılavuzu DuyurusuBaşsağlığı (Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şahin Yıldırım'ın Eşi)Ek Sınav Hakkında DuyuruBaşsağlığı (Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Özdemir Annesi)Başsağlığı (Prof. Dr. Turhan Kurşun'un Abisi)2021 Yılı Resertifikasyon Sınav DuyurusuBaşsağlığı (Prof. Dr. Zekiye Hasbek'in Babası, Dr. Öğr. Üyesi Mürşit Hasbek'in Kayınpederi)Başsağlığı (Prof. Dr. Halil Gürsoy'un Annesi)Başsağlığı (Serpil Ede'nin Kayınpederi)Üniversitemiz Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atanmaya Hak Kazananlar Hakkında DuyuruBaşsağlığı (Reis Polat)Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2021-2022 Güz Yarıyılı İlanıSivas Cumhuriyet Üniversitesini Neden Tercih Etmeliyiz? Harcama Birimlerinin Dikkatine Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Kontenjanları Hakkında Duyuru Öğretim Elemanı Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları Duyurusu (Güncelleme) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı DuyurusuEğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kontenjan Kılavuzu İlanı Temmuz - 2021 - DUYURULAR { 14 } (Güncelleme) Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu Duyurusu(Güncelleme)Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanıBaşsağlığı (Bilal Deliser'in Babası)Kurumsal Mali Durum Beklentiler RaporuBaşsağlığı ( Fatih Şimşek'in Babası)2. Uluslararası Kanser Günleri DuyurusuElektrik KesintisiBaşsağlığı (Veli Yılmaz'ın Annesi)Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları Hakkında DuyuruKPSS 2021/1 Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Adaylardan İstenen Belgelere İlişkin DuyuruElektrik KesintisiPersonel Yemekhanesi Hakkında DuyuruEBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) DuyurusuÖğretim Elemanı Alım İlanıCÜYÖS 2021 Sınav Giriş Belgeleri Erişime AçılmıştırVeda Yemeği (Prof. Dr. Fatih Mehmet Dervişoğlu)Başsağlığı (Serap Keskinbalta'nın Babası, Mehmet Ali Keskinbalta'nın Kayınbabası)CÜSEM Kursları Haziran - 2021 - DUYURULAR { 16 } Konut Tahsis (D Blok 1 Numara, L Blok 8 numaralı )2021- YKS Hakkında Duyuru 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021 - TUS) 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atananların DuyurusuÇok Amaçlı Salon Hizmet Vermeye BaşladıIII. Uluslararası Coğrafya Eğitimi KongresiSivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi KurulduAkademik Performans Destek Ödülleri (APED) Başvuruları Kesin Sonuçları Başsağlığı (Harun Sayan'ın Annesi)Akademik Performans Destek Ödülleri (APED) Başvuruları Sonuçları (Güncel)Sözleşmeli Personel Alım Sonucu (Yedek Adaylardan Yerleşenler)Maaş Promosyon İhalesi Hakkında Duyuru Datastream & EIKON Veritabanı Hakkında DuyuruBoş Lojman Duyurusu (L Blok 8 Numara, D Blok 1 Numara)Başsağlığı (Doç. Dr. Çağlar Yıldız'ın Babası)Maaş Kartı DağıtımıBahar Yarıyılı Final Sınavları Hakkında Duyuru2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) İç Hastalıkları (2. Grup) Yerleştirme Sonuçları1. Enerji Günleri Sempozyumu DuyurusuSözleşmeli Personel Alım Sonucu (Yedek Adaylardan Yerleşenler)2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Başvuranların DuyurusuMaaş Mutemetlerinin Dikkatine Mayıs - 2021 - DUYURULAR { 3 } Maaş Kartı Almayanlar Hakkında DuyuruKan Bağışı Duyurusu Gerçekleştirme Görevlileri DikkatineMaaş Kartı Almayanlar Hakkında Duyuru Dr. Öğr. Üyesi Netice Duman'a En Çok Beğenilen Bildiri ÖdülüBaşsağlığı (Prof. Dr. Emel Özkaya'nın Annesi)Başsağlığı (Necati Sayan'ın Oğlu)Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Sempozyumu Yapı Kredi Bankası Kart Ücretleri Hakkında DuyuruBaşsağlığı (Hilal Karataş'ın Kayınpederi)MAAŞ KARTI DAĞITIM TAKVİMİ"Uzaktan Uzağa, Gönülden Gönülle Eğitim" Online Sergi Duyurusu e-Transkript Belgesi DuyurusuBaşsağlığı (Doç. Dr. Fatih Karakuş'un Babası)Uluslararası Çalıştay/ ASASE2021 DuyurusuHatim Programı (Prof. Dr. Murat Sarıkaya)2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atananların Duyurusu2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) 1. Grup Yerleştirme SonuçlarıAra Sınav Mazeret Sınavı DuyurusuBaşsağlığı (Prof. Dr. Murat Sarıkaya)Akademik Performans Destek ÖdülleriEBYS HakkındaBaşsağlığı (Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Yancı'nın Babası)

YORUMLAR
500
Yoğun kar yağışı nedeniyle bağlantı noktasından ayrılmıştı! Unkapanı Köprüsü trafiğe açıldı Yoğun kar yağışı nedeniyle bağlantı noktasından ayrılmıştı! Unkapanı Köprüsü trafiğe açıldı KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALDI KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALDI Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Uçuş Dünya Kupası'nda finalde yarıştı Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Uçuş Dünya Kupası'nda finalde yarıştı

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fatih, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başsağlığı (Döndü Kaya) - Son Dakika


Son Dakika
01:11 2 polisimizi şehit eden zanlının ailesi konuştu: Ekipleri husumetli oldukları aşiretten zannetmiş
01:09 Esra Ersoy hakkında yakalama kararı! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi
01:00 Aktif siyasete dönüyor! Tansu Çiller'in partisinin yeni ismi belli oldu
00:55 Beşiktaş için tarihi fırsat! Hindistan takımı Modammedan Sporting işbirliği için geliyor
00:28 Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı
23:54 Dünya devi bu hale geldi! Chelsea takım otobüsüne yakıt bile alamıyor
23:53 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli
23:45 Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim
23:23 Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 05:07:37. #1.11#
SON DAKİKA: Başsağlığı (Döndü Kaya) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement