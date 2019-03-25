Son Dakika Haberleri: Başsavcı Akarca, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Görüştü

Başsavcı Akarca, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Görüştü

55 dakika önce

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'a giden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Başbakan Boyko Borisov ile görüştü.

Başsavcı Akarca, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Görüştü, System.String[]
Resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'a giden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Başbakan Boyko Borisov ile görüştü.

Bulgar mevkidaşı Sotir Tsatsarov'un daveti üzerine Bulgaristan'da bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'nın Başbakan Boyko Borisov'la yaptığı görüşmede sığınmacı krizi, terör tehditleri ve organize suçlarla mücadele konularının ele alındığı belirtildi. Başbakan Borisov, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada " Türkiye, en yakın komşumuz olmakla beraber göç ve terörizmle mücadele alanında çok önemli partnerimiz" dedi.

Borisov, Türkiye ile Bulgaristan arasında varılan anlaşma neticesinde Bulgaristan - Türkiye sınırında 'sıfır sığınmacı akını' gözlendiğini vurguladı.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan sığınmacılarla ilgili anlaşmaya da değinen Borisov, söz konusu anlaşmanın tüm AB ülkeleri için önemli olduğunu belirtti. - SOFYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:46 Kaynak: İHA

Akarca, Bulgaristan, Güncel
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