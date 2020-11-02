Başsavcı Akbey: "Kütahya'ya yakışan yeni Adalet Sarayı yapılacak" - Son Dakika

Başsavcı Akbey: "Kütahya'ya yakışan yeni Adalet Sarayı yapılacak"

02.11.2020 16:42
Başsavcı Akbey:

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, yapılacak yeni Adalet Sarayının Kütahya'ya yakışacağını ifade etti.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, yapılacak yeni Adalet Sarayının Kütahya'ya yakışacağını ifade etti.

Mevcut Kütahya Adliyesinin üç farklı yerde ve üç bağımsız binada toplam 12 bin metrekare alanda Adalet hizmeti verdiğini belirten Başsavcı Evren Akbey," Her geçen gün yeni kurulan mahkemeler ve birimler olması nedeniyle oluşan aşırı iş yükü ve davaların artması ile Adalet Sarayı günümüz şartlarına yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle uzun zamandır üzerinde çalışılmasına rağmen sonuç alınamayan yeni Adalet Sarayının proje çalışmalarının tamamlanmasıyla Adalet Sarayına tahsis edilen arsa Sera Alışveriş Merkezi yanında Eskişehir-Afyonkarahisar-Tavşanlı kavşağına cepheli Gaybiefendi Mahallesinde 22 bin 991 metrekarelik alana yeni Adliye Sarayı yapımı ile ilgili çalışmalar sonuçlanmıştır " dedi.

Başsavcı Akbey, "Yıllardır uğraş verilmesine rağmen çözüme kavuşturulamayan bu proje Sera alışveriş merkezinin hemen yanında bulunan Eskişehir - Afyonkarahisar -Tavşanlı ana yoluna cepheli Gaybiefendi Mahallesi 2988 ada 1 parselin adliye yapımı için tahsis edildi. Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığının kontrolünde proje çizimi yapıldı. Önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılmasını bekliyoruz. Yeni Adliye binası modern ve teknolojik olarak tüm ihtiyaçları karşılayarak, Kütahyalıların hizmetine sunulacak. Ayrıca mevcut Kütahya Adliyesi Ek Bina-2 olarak hizmet veren Hukuk Mahkemelerinin bulunduğu binanın deprem dayanım test ve raporlarının olumsuz olması karşısında Bölücek mahallesinde bulunan hazine taşınmazına tadilat sonrası taşınılması sağlanarak geçici olarak burada hizmet vermeye devam edecek ve yeni adliye binası yapılması ile Hukuk Mahkemeleri de yeni adliyede bulunacak " diye konuştu. - KÜTAHYA

Başsavcı Akbey: Kütahya'ya yakışan yeni Adalet Sarayı yapılacak
Başsavcı Akbey: Kütahya'ya yakışan yeni Adalet Sarayı yapılacak
Başsavcı Akbey: Kütahya'ya yakışan yeni Adalet Sarayı yapılacak

Başsavcı, Kütahya, Adalet, Evren, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başsavcı Akbey: 'Kütahya'ya yakışan yeni Adalet Sarayı yapılacak' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Barcelona, 49 yıllık lige en kötü başlangıç rekorunu egale etti Altın ve dolar rekor kırmaya devam ediyor Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı
Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı         
16:45
Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü         
16:28
İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı         
15:47
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü         
15:09
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı         
14:30
Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor         
13:50
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermenistan'ın yalanını fotoğraflarla belgeledi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermenistan'ın yalanını fotoğraflarla belgeledi         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 16:51:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başsavcı Akbey: "Kütahya'ya yakışan yeni Adalet Sarayı yapılacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei