Başsavcı Altınay'dan Kaymakam Zeyrek'e veda ziyareti - Son Dakika

Kaymakam Emre Zeyrek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 3 yıldır ilçede görev yapan Başsavcı Altınay'a teşekkür etti. Zeyrek, Mahmut Altınay'a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok