Başsavcı Aydemir'den Öğrencilere Hukuk ve Adalet Dersi
1 saat önce
Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, öğrencilere hukuk ve adalet konulu ders verdi.
Bartın
Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir
, öğrencilere hukuk ve adalet konulu ders verdi.
Aydemir, Adalet Bakanlığı
ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan " Türkiye
'de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, Bartın İmam Hatip Ortakulunda 7 ve 8. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.
Öğrencilere verdiği derse ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Aydemir, hedeflerinin çocuklara adalet duygusunun önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.
Aydemir, "Öğrencilerimize rol model olmak, ahlakı ve gelecekte onları neler beklediğini, sadece ders çalışmanın değil kitap okumanın da gelecekleri açısından önemli olduğunu göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza vatan sevgisini, bayrak sevgisini ve millet sevgisini aşılamak, çalıştıklarında, istediklerinde hayatta başaramayacakları şeyin olmadığını kendi hayatımızdan örneklerle anlattık." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:08 Kaynak: AA
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