Son Dakika Haberleri: Başsavcı Aydıner, Yargıtay'a Üye Oldu

Başsavcı Aydıner, Yargıtay'a Üye Oldu

59 dakika önce

İZMİR Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Yargıtay'a üye olarak atandı.

Başsavcı Aydıner, Yargıtay'a Üye Oldu, System.String[]
İZMİR Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Yargıtay'a üye olarak atandı.

HSK Genel Kurulu, Yargıtay üyeliğine 8 kişi atadı. Yargıtay'ın yeni üyeleri arasında İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner de yer aldı. Yargıtay'ın Aydıner'le birlikte diğer yeni üyeleri şu isimlerden oluştu:

İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah  Özbağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa Yücel, Konya Adalet Komisyonu  Başkanı Eyüp Mergen, Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç, Ankara Ağır Ceza  Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:42 Kaynak: DHA

Başsavcı, İzmir, Yargıtay, Güncel
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