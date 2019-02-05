Başsavcı Aydıner, Yargıtay'a Üye Oldu

İZMİR Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) Genel Kurulu tarafından Yargıtay
'a üye olarak atandı.
HSK Genel Kurulu, Yargıtay üyeliğine 8 kişi atadı. Yargıtay'ın yeni üyeleri arasında İzmir
Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner de yer aldı. Yargıtay'ın Aydıner'le birlikte diğer yeni üyeleri şu isimlerden oluştu: İstanbul
Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, Ankara
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ
, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa Yücel, Konya
Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp
Mergen, Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç
, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir. - İzmir