Son Dakika Haberleri: Başsavcı Balık'tan duygulandıran veda
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Başsavcı Balık'tan duygulandıran veda

1 saat önce

HSK 1. Dairesinin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Manisa'nın Salihli ilçesine atanan Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, kente veda etmesine ilişkin duygularını, kalem aldığı yazıda dile getirdi.

Başsavcı Balık'tan duygulandıran veda, System.String[]
HSK 1. Dairesinin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Manisa'nın Salihli ilçesine atanan Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, kente veda etmesine ilişkin duygularını, kalem aldığı yazıda dile getirdi.
Balık, yazısında, şu ifadelere yer verdi:
"Evet. Dile gelen sözler söylendi. Gelirken ne idik, dönerken ne olduk, muhasebe yapıldı, dönüş bileti alındı. Yaradanın varlığına bir kez daha iman etmemize vesile olan ihtişamlı dağlar ve tevazunun simgesi ters laleler diyarı, vatanımın nazlı toprağı, acıların coğrafyası Hakkari.
Hamdık, pişip yanmayı dilerken 'iyi bir okul' dedi kimileri senin için. Tastamam iki yıl sürdü serüven. Ezan ve bayrak uğruna 137 vatan evladını sonsuzluğa uğurladık, Sümbül'ün heybetli gölgesinde. Vakur duruşlu analar, evlatlar, bacılar gördük, gözyaşlarını içine akıtan. Hepsinin hayallerini düşündük, titreyerek senin karlı ayazında.
Hayallerine üzülsek de ahiretlerine sevinip içten içe tebessüm ettik. Adalet uğruna verilen savaşta bir nebze olsun katkımız olduysa, hukuk adına bir gönüle girebildiysek, bir yudum su serpebildiysek kuruyan canlara ne mutlu bize. Güzel tesadüflerin yer aldığı sayısız dostluklar, kardeşler, meslektaşlar edindim sayende, aynı kaptan yemek yediğim, omuz omuza yer aldığım, barındırdığın güzel yürekli insanlar için şükranlar sana Hakkari.
Bizi senle bir kez daha var eden, sana getiren, yüzümüzün akıyla ayrıldığımızı düşündüren kainatın ve sonsuzluğun yegane sahibi yüce Allah'a sayısız hamdolsun. Hoşçakal Hakkari. Ezan susmasın, bayrak inmesin bedeninden. Hakkari'de kalan vatan yürekliler en eminine emanetsiniz. Üzülme vatan, sen çağır biz gene geliriz."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:16 Kaynak: AA
Başsavcı, Manisa, Hakkari, Güncel
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