Başsavcı Balık'tan Vali Akbıyık'a veda ziyareti
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Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından yayınlanan "Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi" ile Manisa'nın Salihli ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a veda ziyaretinde bulundu.
Hakim ve Savcılar Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:53 Kaynak: İHA
(HSK) 1. Dairesi tarafından yayınlanan "Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi" ile Manisa
'nın Salihli
ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, Hakkari
Valisi İdris Akbıyık'a veda ziyaretinde bulundu.
Vali Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ile bir süre sohbet ederek Hakkari'de yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.
Ziyarette Başsavcı Balık'a, Hakkari Dağ ve Komando
Tugay Komutan Vekili Piyade
Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti. - HAKKARİ
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