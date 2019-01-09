Başsavcı Bektaş, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Mardin Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, gazetecilerin adli yargı sistemi içinde, kamuoyunu doğru bilgilendirme hususunda önemli ve zor bir görev üstlendiğini söyledi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Mardin Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, gazetecilerin adli yargı sistemi içinde, kamuoyunu doğru bilgilendirme hususunda önemli ve zor bir görev üstlendiğini söyledi.



Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, kentteki gazetecilerle bir araya geldi. Mardin Gazeteciler Cemiyeti binasında gazetecilere konuk olan Başsavcı Bektaş, adliyedeki işleyişin hassasiyetine vurgu yaparak, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve adaletin temsilcileri olarak, yanılgıya düşmeden umumun hukukunu korumak ve haksızlıkların karşılıksız kalmaması için çalıştıklarını söyledi. Başsavcı Bektaş, "Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarının karşılığı kanunlarda net olarak belirtilmiştir. Satıcı ile içici arasında ceza farkı var. Sokakta bulunan iki çuval uyuşturucunun yanından geçen vatandaşı polis yakalıyor. Vatandaş benim değil diyor. Gözlem altında geçen süre içinde net bilgilere ulaşılmazsa, adliyeye sevk edilen vatandaşın beyanı doğru kabul edilerek serbest bırakılıyor" dedi. Soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmemesi için, meydana gelen olayların basına geç yansıtıldığını ifade eden Başsavcı Bektaş, basın mensuplarına adliye kapılarının açık olduğunu, yeni yapılan adalet sarayında basın mensuplarının görevlerini daha iyi yapmaları için yer tahsisi edileceğini ifade etti. Başsavcı Bektaş, "Suç kesinleşmediği sürece, operasyonların devam ettiği sürece, açıklama yapılması davanın ve soruşturmanın selameti açısından sakıncalıdır. Savcılar, basın açıklamaları konusunda biraz ketumdur. Bu hem iş yoğunluğu hem de temsil edilen adalet sisteminin ciddiyetidir. Zorunlu ve acil olmadıkça basın açıklamalarından kaçınıyoruz. Çok detaylara girmek istemiyoruz. Basın mensubu arkadaşlarımızın zor şartlar altıdan görev yaptığını biliyoruz. Her zaman istişarede bulunabilirsiniz. Yeni adalet sarayında basına özel bir yer ayıracağız. İnsanlarımız Hangi meslek alanı hedefliyorsa hedeflesin, gençlere tavsiyem hukuk okusunlar. Hukuku okurken haklarını öğrensinler. İlla savcı, hakim olmak gerekmiyor" diye konuştu.



Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Mardin gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik de, Başsavcı Ahmet Bektaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MARDİN

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