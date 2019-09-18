Son Dakika Haberleri: Başsavcı Bensouda UCM'nin Afganistan'daki savaş suçları soruşturması kararını temyize götürebilecek
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Başsavcı Bensouda UCM'nin Afganistan'daki savaş suçları soruşturması kararını temyize götürebilecek

42 dakika önce

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, UCM'nin Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerleri tarafından işlenmiş olabilecek savaş suçlarının soruşturulmasını engelleyen kararını temyize götürebilecek.

Başsavcı Bensouda UCM'nin Afganistan'daki savaş suçları soruşturması kararını temyize götürebilecek, System.String[]

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, UCM'nin Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerleri tarafından işlenmiş olabilecek savaş suçlarının soruşturulmasını engelleyen kararını temyize götürebilecek.


UCM'den yapılan açıklamada hakimlerin Başsavcı Fatou Bensouda'ya temyiz sürecinde bir sonraki adımları atma izni verdiği belirtildi.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Afganistan, Başsavcı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:30 
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