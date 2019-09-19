Son Dakika Haberleri: Başsavcı Bıçakcı'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret
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Başsavcı Bıçakcı'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

2 saat önce

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye iade-i ziyarette bulundu.

Başsavcı Bıçakcı'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret, System.String[]

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye iade-i ziyarette bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Pekmezci, Başsavcı Bıçakcı'ya teşekkür etti. Kurumlar arası işbirliğiyle hizmetleri yürüteceklerini belirten Belediye Başkanı Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak istişare içerisinde bulunacaklarını söyledi.


Misafirperverliğinden ötürü şükranlarını bildiren Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı ise Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Başsavcı, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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