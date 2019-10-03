Son Dakika Haberleri: Başsavcı Bıçakcı'dan Kaymakam Coşkun'a iade-i ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Başsavcı Bıçakcı'dan Kaymakam Coşkun'a iade-i ziyaret

1 saat önce

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, daha önceden kendisini ziyaret eden Kaymakam Ömer Coşkun'a iade-i ziyarette bulundu.

Başsavcı Bıçakcı'dan Kaymakam Coşkun'a iade-i ziyaret, System.String[]

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, daha önceden kendisini ziyaret eden Kaymakam Ömer Coşkun'a iade-i ziyarette bulundu.


Gerçekleşen ziyarette Kaymakam Ömer Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı'yı Kaymakamlık binası önünde karşıladı. Daha sonra makama geçen ikili bir süre sohbet etti. Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren Kaymakam Coşkun, Bıçakcı'ya görevinde başarılar diledi. Başsavcı Mahmut Bıçakcı ise misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Coşkun'a teşekkür etti.


Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi. - BAYBURT

Ömer Coşkun, Başsavcı, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Hukuk Enstitüsü Derneğinden Nagehan Alçı'ya suç duyurusu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nodira Kodirova soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi: Tamamen asılsız Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar Elektik, doğal gaz, ekmek, çay ve şekerden sonra süte de zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 12:44:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başsavcı Bıçakcı'dan Kaymakam Coşkun'a iade-i ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]