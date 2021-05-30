Başsavcı Bingül: 'Erzurum'da görev yapmak benim için onurdu' - Son Dakika

Erzurum'da görev yaptığı süre içerisinde başta FETÖ operasyonları olmak üzere önemli izler bırakan Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, 16 yıllık başarılı hizmetinin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Meslektaşları tarafından uğurlanan Başsavcı Bingül, "Erzurum'da görev yapmak benim için büyük onurdu" dedi.

Cumhuriyet Savcısı, Erzurum Eğitim Merkez Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, HSK'nın yaz kararnamesi ile Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı olarak tayin oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadelede hizmetleri ile önemli iz bırakan Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, FETÖ ile mücadelenin devletin hem bağımsızlığı, hem de bekası adına önemli olduğunu söyledi. Diğer tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile mücadelede de Erzurum'da da kahraman güvenlik güçleri ile birlikte tavizsiz ve kararlılık mücadeleye devam edildiğini kaydeden Başsavcı Bingül," Bugün Meclisimizi bombalayan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini bombalayan, 251 vatandaşımızı şehit eden hain, alçak FETÖ'cüleri 15 Temmuz gününden itibaren adliye koridorlarında tutuklayan, yargılayan, hukuk önünde hesaba çeken bağımsız ve tarafsız Türk yargısı vardır, daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. Türk yargısı bağımsız yargılamalarla bu imtihandan da alnının akıyla çıkmıştır. Türk yargısı bugün de terör örgütleriyle kararlı mücadelesini yine başarılı bir şekilde vermektedir. Türkiye FETÖ ile, PKK/ YPG ile DEAŞ'la kararlı şekilde mücadelesini eş zamanlı sürdürmektedir. Bu mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğiz. Memleketimizin her tarafı ayrı güzel. Her tarafın insanı ayrı güzel. Erzurum'dan gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Erzurum'da görev yapmak benim için büyük bir onurdu. Çok kıymetli Erzurumlu hemşehrilerime minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Erzurum'dan uzaklaşsak ta kapımız ve gönlümüz tüm hemşerilerimize açıktır. Erzurumspor'umuza da gönülden başarılar diliyor. Birlikte görev yaptığım mesai arkadaşlarıma, personelime teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM