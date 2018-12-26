Başsavcı Bölükbaşı'ndan Başkan Orhan'a Ziyaret

Erzurum
Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı iade-i ziyaretleri kapsamında, Aziziye
Belediye'sine misafir oldu.
Belediye hizmet binasında gerçekleşen ve karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan
, ilçesiyle ilgili bilgiler verdi ve ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.
Başsavcı Bölükbaşı, Erzurum gibi tarihe beşiklik etmiş ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir Anadolu şehrinde görev yapmaktan gurur duyduğunu kaydetti.
Başsavcı Bölükbaşı, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK
) 2018 yılı kararnamesiyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı
görevine atanmıştı.
Ziyaret karşılıklı başarı dileklerinin iletilmesin ve Başkan Orhan'ın hediye takdiminin ardından son buldu. - ERZURUM