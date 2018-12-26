Son Dakika Haberleri: Başsavcı Bölükbaşı'ndan Başkan Orhan'a Ziyaret

Başsavcı Bölükbaşı'ndan Başkan Orhan'a Ziyaret

2 saat önce

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı iade-i ziyaretleri kapsamında, Aziziye Belediye'sine misafir oldu.

Başsavcı Bölükbaşı'ndan Başkan Orhan'a Ziyaret, System.String[]
Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı iade-i ziyaretleri kapsamında, Aziziye Belediye'sine misafir oldu.

Belediye hizmet binasında gerçekleşen ve karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçesiyle ilgili bilgiler verdi ve ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Başsavcı Bölükbaşı, Erzurum gibi tarihe beşiklik etmiş ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir Anadolu şehrinde görev yapmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Başsavcı Bölükbaşı, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2018 yılı kararnamesiyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı.

Ziyaret karşılıklı başarı dileklerinin iletilmesin ve Başkan Orhan'ın hediye takdiminin ardından son buldu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:35 Kaynak: İHA

Erzurum, Başsavcı, Aziziye, Yaşam
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