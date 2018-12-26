Son Dakika Haberleri: Başsavcı Bölükbaşı'ndan Başkan Orhan'a Ziyaret

Başsavcı Bölükbaşı'ndan Başkan Orhan'a Ziyaret

1 saat önce

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı makamında ziyaret etti.

Başsavcı Bölükbaşı'ndan Başkan Orhan'a Ziyaret, System.String[]
Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Bölükbaşı'nın iade-i ziyaret kapsamında Orhan'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, belediye hizmet binasında gerçekleşen ve karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı ziyarette, Orhan'ın ilçeyle ilgili bilgiler verdiği ve ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiği kaydedildi.

Bölükbaşı ise Erzurum gibi tarihe beşiklik etmiş ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir Anadolu şehrinde görev yapmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:53 Kaynak: AA

Başsavcı, Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum, Güncel
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