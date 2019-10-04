Son Dakika Haberleri: Başsavcı Bölükbaşı'ndan Başkan Taşçı'ya nezaket ziyareti
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Başsavcı Bölükbaşı'ndan Başkan Taşçı'ya nezaket ziyareti

1 saat önce

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Oltu Belediyesine nezaket ziyaretinde bulundu.

Başsavcı Bölükbaşı'ndan Başkan Taşçı'ya nezaket ziyareti, System.String[]

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Oltu Belediyesine nezaket ziyaretinde bulundu.


Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı Oltu ya gelerek Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayıdır'ı makamında ziyaret ettikten sonra birlikte Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'yı makamında ziyaret ettiler.


Başsavcı Bölükbaşı'nı makamda kabul eden Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ziyaretten son derece memnun kaldığını belirtti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı, Oltu hakkında Başkan Taşçı'dan bilgiler aldı. - ERZURUM

Başsavcı, Erzurum, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:12 Kaynak: İHA
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