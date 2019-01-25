Başsavcı Çelenk ve 2. Acm Başkanı Köken'den Sgk İl Müdürü Samet Fidan'a İade-i Ziyaret

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve Afyonkarahisar Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) Başkanlığı görevine atanan Fatih Serdar Köken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Afyonkarahisar İl Müdürü Samet Fidanı ziyaret etti.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve Afyonkarahisar Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) Başkanlığı görevine atanan Fatih Serdar Köken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Afyonkarahisar İl Müdürü Samet Fidanı ziyaret etti.



Hakim ve Savcılar Kurulunun (HSK) Dairesi'nin 2018 Yılı Ana Kararnamesi ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mustafa Çelenk ile Afyonkarahisar Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) Başkanlığı görevine atanan Fatih Serdar Köken, görevlerine başladıktan sonra kendilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Afyonkarahisar SGK il Müdürü Samet Fidan'a iadeyi ziyarette bulundu. Çelenk ile Köken, Fidan'a ziyareti nedeniyle teşekkür etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden SGK İl Müdürü Samet Fidan ise bir kez daha Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. ACM Başkanı Fatih Serdar Köken'e hayırlı olsun dileklerini ileterek görevlerinde başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

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