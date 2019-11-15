Son Dakika Haberleri: Başsavcı Çepni'den Başkan Bozkurt'a ziyaret
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Başsavcı Çepni'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başsavcı Çepni'den Başkan Bozkurt'a ziyaret, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Eskişehir'in İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ziyaretler sürüyor. Bozkurt'u son olarak Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni ziyaret etti. Başkan Bozkurt, nazik ziyaretlerinden dolayı Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni'ye teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Bozüyük, Çepni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
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