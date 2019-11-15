Başsavcı Çepni'den Başkan Bozkurt'a ziyaret
6 saat önce
Bilecik'in Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
Bilecik'in Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Eskişehir'in İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ziyaretler sürüyor. Bozkurt'u son olarak Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni ziyaret etti. Başkan Bozkurt, nazik ziyaretlerinden dolayı Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni'ye teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
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