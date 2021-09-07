Başsavcı Çetin, Başkan Posbıyık ile görüştü - Son Dakika

Ziyaretin anısına Başkan Posbıyık konuğuna Herkül heykeli, Alemdar Gemisi tablosu ve Ereğli'yi tanıtıcı broşürlerin yer aldığı çantayı takdim etti. - ZONGULDAK

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararı ile Temmuz ayında Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Başsavcı Akın Çetin, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a nezaket ziyaretinde bulundu.

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