Son Dakika Haberleri: Başsavcı Çevik Başkan Kutlu ile Bir Araya Geldi

Başsavcı Çevik Başkan Kutlu ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Başsavcı Çevik Başkan Kutlu ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Kutlu'yla başkanlık makamında bir araya gelen Cumhuriyet Başsavcısı Çevik ziyarette yaptığı konuşmada, Adıyaman'a atandığı günden bu yana iyi ilişkiler kurduklarını söylediği Belediye Başkanı Kutlu'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik'e ziyaretinden ötürü teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:16 Kaynak: İHA

Başsavcı, Hüsrev Kutlu, Adıyaman, Güncel
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