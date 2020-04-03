Başsavcı Çiçek: "Tutuklu ve hükümlülerimize bu virüsün buluşmaması için elimizden gelen gayreti... - Son Dakika
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Başsavcı Çiçek: "Tutuklu ve hükümlülerimize bu virüsün buluşmaması için elimizden gelen gayreti...

6 saat önce

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Korona virüse (Covid-19) karşı adliye ve cezaevlerinde tedbirleri en üst seviyede aldıklarını kaydederek, "Tutuklu ve hükümlülere virüsün bulaşmaması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" dedi.

Başsavcı Çiçek:

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Korona virüse (Covid-19) karşı adliye ve cezaevlerinde tedbirleri en üst seviyede aldıklarını kaydederek, "Tutuklu ve hükümlülere virüsün bulaşmaması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" dedi.


Makamında gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, "Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda korona virüs salgını nedeniyle tedbirleri artırdık. Açık ve kapalı cezaevinde giriş ve çıkışlarda dezenfektanın yanı sıra ateş ölçerle kontrol sağlandıktan sonra içeri alım sağlıyoruz. Ayrıca yerleşke içindeki tüm odalar ve ortak kullanım alanları dezenfekte edilerek virüsün kampüs içine girmesini engellenmeyi amaçlıyoruz. Mücadelemizin adliye kısmında öncelikle yasal düzenlemeler gereği esnek çalışma prensibi uygulamaktayız, duruşmalarımız mümkün olduğunca ertelenme yönünde, zorunlu işler haricinde önemli işler haricinde diğer işlerim bu geçiş süreci sonuna kadar ara verilmesi şeklinde tedbirler uygulanmakta. Suçla mücadele birimlerimiz aynı şekilde en hassas şekilde çalışmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımız adliye yönünde olan işlerinde taleplerinde sorunlarında en ufak bir endişe içerisinde kapılmamalılar. Çünkü her ne kadar duruşmalar ilerlemese de bu dönemde bu süreç geçici bir süreç herhangi bir hak kaybı hiç kimse de kesinlikle olmayacak. Allah'ın izniyle bu süreci atlattıktan sonra da kaldığı yerden devam edecek." dedi.


Başsavcı Çiçek, açıklamasında cezaevlerinin ise en hassas olunan noktalardan birisi olduğunun altını çizerek; "Burada biz tutuklu ve hükümlülerimizi dolayısıyla insanlarımızı barındırıyoruz. Onlara virüsün bulaşmasını engellemek adına her türlü tedbiri alıyoruz, çok hassas davranıyoruz, bundan dolayı da çeşitli tedbirler uyguluyoruz. Ceza evlerimizi de günlük olarak temizlik ve hijyen çalışmaları üst seviyede. Girişlerde kim olursa olsun ateş ölçer cihazları ile ölçümlerimiz sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Koridorlarımız sürekli temizleniyor, dezenfekte ediliyor, koridorlarımızda dezenfekte cihazları mevcut, bu cihazlardan sürekli personellerimiz herkes kullanabiliyor. Ring araçlarımız her kullanımdan önce ve sonra tekrar tekrar dezenfekte ederek, bu virüsün herhangi bir şekilde bir kişiden başka bir kişiye geçmemesi için her türlü önlem alınıyor. Bu anlamda infaz koruma memurlarımızın da çalışma sürecinde ister istemez bir yoğunluk oluştu. Onlar da bu fedakarlığı gösteriyorlar. Çünkü infaz koruma memurları bizim için çok kıymetli, onlara bir virüsün bulaşmasını engellemek için her türlü tedbiri almak için elimizden geleni yapıyoruz. Tutuklu ve hükümlülerimize bu virüsün buluşmaması için elimizden gayreti sonuna kadar sarf ediyoruz bu konuda bu güne kadar gayet başarılıyız. İnşallah bundan sonra da bu başarıyı Allah bize nasip etsin" diye konuştu. - ERZİNCAN

Akın Çiçek, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:56 Kaynak: İHA

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